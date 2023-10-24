شكرا لقرائتكم خبر الشورى يقر رفع كفاءة الصحة المدرسية وتوفير العيادات والممرضين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، وزارة الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بالعمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية، باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة، تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/ 1444.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة - بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني - بوضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة، لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، داعيا في القرار ذاته وزارة الصحة - بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة - إلى الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد، في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإنجاز المسح الوطني له.

وأكد المجلس أن على الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بناء استراتيجية وطنية عاجلة، للحد من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات، وقاية من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها.

وفي القرار ذاته، طالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير الفحوص الجينية وفحوص الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام ، وفحوص الطب الشخصي، داعيا إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين، وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.

مطالبات خلال الجلسة