منح وزارة النقل صلاحية ضبط المخالفات البلدية وفقا للائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس في الرياض، على منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

كما وافق على تعديل المادة 15 من نظام الكليات العسكرية، وإلغاء المادة 18 منه (المتعلقتين بشروط القبول في الكليات العسكرية)، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ووافق على تعديل المادة 51 من نظام المحاماة، وذلك بتمكين مكاتب المحاماة الأجنبية من تقديم الاستشارات المتعلقة بالأنظمة السعودية.

ووافق المجلس على تعديل نظام التعاملات الالكترونية، وذلك بإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام النظام.

وفي مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مجمل المباحثات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية.

وأشاد المجلس في هذا السياق، بمضامين الزيارات الرسمية التي قام بها إلى المملكة كل من رئيس جمهورية إندونيسيا، ورئيس جمهورية كوريا، ورئيس وزراء جمهورية سنغافورة، ورئيس وزراء ماليزيا، وما اشتملت عليه من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء قدر النتائج الإيجابية التي توصلت إليها قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، خلال رئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس جمهورية إندونيسيا لأعمالها، مؤكدا أهمية ما صدر عنها من مخرجات يؤمل منها أن تسهم في دعم التعاون بين دول المجموعتين على نحو يحقق مصالح شعوبها، ويعزز فرص النماء والتقدم والازدهار.

وتابع المجلس بألم، تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجددا ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وعد المجلس، اختيار المملكة لاستضافة الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة عام 2025، وإعادة انتخابها رئيسا للمجلس التنفيذي، تأكيدا على ريادتها وقيادتها لهذا القطاع دوليا نحو مستقبل أكثر إشراقا وتعاونا.

وهنأ مجلس الوزراء، الفائزين بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي الهادفة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات حماية البيئة وقضايا التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ووضع حلول مبتكرة علمية وعملية للتحديات الحالية والمستقبلية.

ونوه المجلس، بما شهده مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الذي عقد في الرياض، من توقيع حزمة من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، والتي ستسهم في تعزيز كفاءة هذا القطاع وتوسيع فرص الاستثمار.

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