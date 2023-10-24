ولي العهد يبحث المستجدات والعلاقات مع رئيسي كينيا وأوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس الرئيس الكيني وليام روتو على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وجرى، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير المالية محمد الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا خالد السلمان.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، وجرى مناقشة مجالات التعاون بين المملكة والبنك الدولي، إضافة إلى استعراض رؤية البنك وخططه المستقبلية.حضر اللقاء وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، والمستشار بالديوان الملكي عبدالعزيز طربزوني.

إلى ذلك تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، أمس الأول من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وجرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مستجدات الأزمة (الأوكرانية الروسية)، كما جرى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة للوصول إلى السلام والاستقرار.