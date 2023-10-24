كيم كيون تغرس شجرة في الرياض

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- بواسطة أيمن الوشواش - شاركت حرم الرئيس الكوري كيم كيون في زراعة شجرة بمناسبة مرور 61 عاما على العلاقات بين البلدين في «الحديقة العلمية» بالرياض، وذلك بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت حرم الرئيس الكوري كيم كيون في زراعة شجرة بمناسبة مرور 61 عاما على العلاقات بين البلدين في «الحديقة العلمية» بالرياض، وذلك بتنظيم الهيئة الملكية لمدينة الرياض. وكان في استقبالها في الحديقة العلمية أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف. وجرى استعراض نبذة تعريفية عن برنامج الرياض الخضراء وأثره على جودة الحياة والبيئة في المدينة، إضافة إلى ما تشهده مدينة الرياض من نمو لافت وفرص واعدة، ومشروعات كبرى طموحة تعمل عليها الرياض، انبثاقا من رؤية المملكة 2030.

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