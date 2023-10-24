شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يعلن بزوغ حقبة جديدة بالشرق الأوسط في دافوس الصحراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتجه أنظار العالم، اليوم الثلاثاء، نحو الرياض لمتابعة فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالرياض، وتتناول التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

حقبة جديدة بالشرق الأوسط

وقالت “بلومبرغ” إنه في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2018، وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببزوغ فجر حقبة جديدة في الشرق الأوسط، وقال ولي العهد: إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط، وإن النهضة القادمة خلال الثلاثين سنة القادمة ستكون في الشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً

حضور دولي واسع

ويأتي انعقاد المؤتمر اليوم وسط حضور واسع وكبير من كبار الممولين والاقتصاديين حول العالم، وقال أيهم كامل، رئيس فريق أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا: “العناوين الرئيسية للمؤتمر مهمة للغاية، نظرًا لتركيزها على جذب المستثمرين الأجانب وإقناع الشركات بتوسيع عملياتها في المملكة العربية السعودية”.

التحول الاقتصادي في السعودية

وأضاف: “لا بد أن الرياض تشهد تحولاً جيوسياسيًا، كما أن برنامج التحول الاقتصادي الخاص بها لا يزال يقدم بعض الفرص المثيرة للاهتمام للكثير من رواد الأعمال”.

وأوضح رئيس فريق أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياح، بينما يبرز دور القوة الناعمة في الخارج من خلال صفقات برعاية صندوق الاستثمارات العامة.

أهمية الحضور في دافوس الصحراء

وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ، إن المنتدى سيشهد حضور 6000 شخص من العديد من دول العالم.

وأكد أتياس أنه في مثل هذه الأوقات، تكون هناك حاجة لتجمعات لتبادل الأفكار وإجراء حوار حول الاتجاه في عالم مضطرب، ومن المتوقع أن يصل عمالقة التمويل العالمي إلى الرياض بحلول اليوم الثلاثاء للمشاركة في دافوس الصحراء، والعديد منهم وجوه مألوفة في قاعات الاحتفالات المذهبة في قاعة المؤتمرات في فندق ريتز كارلتون الذي يستضيف المؤتمر اليوم بالرياض.

أهداف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في هذه الأثناء.

وسيستكشف قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك المؤسسون والرؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون، كيف يمكن تسخير التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي لتحقيق ما هو في مصلحة العالم أجمع.