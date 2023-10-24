إعصار تيج يضرب منطقة الخليج وإعلان أول حالة وفاة

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الرياض - محمد الوسيري - تتأثر السعودية بشكل غير مباشر، بإعصار “تيج”، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل، بعدما وصل الإعصار المداري تيج إلى اليابسة في اليمن هذا الأسبوع، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وتهديد بالفيضانات في النصف الشرقي من اليمن.

إعصار تيج يضرب المنطقة

وأوضح تقرير صحيفة “الجارديان” أن مركز العاصفة تيج يقع على بعد حوالي 250 ميلاً جنوب صلالة، ويتحرك الإعصار نحو الشمال الغربي بسرعة 10 عقد، مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 100 عقدة، مما يجعل تيج عاصفة إعصارية شديدة للغاية على مقياس شدة الأعاصير المدارية التابع لإدارة الأرصاد الجوية. ومن المتوقع أن يواصل تيج حركته باتجاه الشمال الغربي، ليصل إلى اليابسة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بالقرب من مدينة الغيضة اليمنية.

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ومع اقتراب العاصفة من شبه الجزيرة العربية، سيبدأ نشاط العواصف الرعدية، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 80 عقدة عند وصول اليابسة. وفي منطقة الغيضة، من المتوقع أن يصل إجمالي هطول الأمطار إلى 500-750 ملم، مما يتضاءل مع متوسط هطول الأمطار السنوي البالغ 50 ملم. سوف يضعف تيج بسرعة بعد وصوله إلى اليابسة.

تسجيل أول حالة وفاة

أعلن مسؤول يمني، اليوم الثلاثاء، وفاة امرأة وتسجيل بعض الإصابات جراء إعصار تيج في محافظة المهرة شرقي البلاد.

وقال ياسر عبدالله الأسد، مدير عام مديرية حصوين بمحافظة المهرة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه “تم تسجيل حالة وفاة لامرأة أثناء هطول الأمطار داخل منزلها في منطقة قديفوت بالمديرية، مع رصد إصابات خفيفة لبعض المواطنين من كل مناطق المديرية”.

نزوح الأهالي

وأوضح المسؤول اليمني أن الإعصار تسبب بحالات نزوح لعدد كبير من الأهالي في عموم مناطق المديرية، مناشدا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وكل الجهات المعنية بالتدخل العاجل وتقديم الإغاثة للناس.

وأشار إلى أن الأوضاع صعبة للغاية والإمكانيات معدومة، لافتاً إلى أن المديرية ما تزال محاصرة بسبب السيول والمياه، وعد التواصل مع المواطنين الساكنين في بعض المناطق بسبب انقطاع الاتصالات والطرقات.

تأثر السعودية بإعصار تيج

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، تأثر السعودية بشكل غير مباشر، بالحالة المدارية “تيج”، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

وأضاف القحطاني أنه “قد ينتج عن ذلك ‏أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي، ومنطقة ‫نجران، والخرخير، وشرورة”؛ مشيرًا إلى أن سرعة في الرياح قد تصل إلى 45كم/ساعة ‏مع أتربة مثارة.

سبب تسميته بـ تيج

يذكر أن الاضطراب المداري في بحر العرب قد تطور وتحول إلى “عاصفة مدارية” تتحرك نحو السواحل اليمنية والعمانية.

وبحسب الجدول الخاص بتسميّة العواصف في بحر العرب، فقد تمّت تسميّة العاصفة المدارية بـ”تيج”، وهو اسم مُختار من الهند ويُشير إلى الحركة السريعة.