شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يشارك بجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين، وذلك بدعوة من معالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية السيد ماورو فييرا، حيث تتولى البرازيل رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.

وستبحث جلسة المناقشة رفيعة المستوى التطورات في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، وأهمية حماية المدنيين، والعودة إلى مسار السلام وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.

كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.