شكرا لقرائتكم لقاء ثنائي بين محمد بن سلمان والرئيس الكوري في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الرئيس يون سيوك يول، رئيس كوريا الجنوبية الذي شارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السابع الذي عقد اليوم.

قد يهمّك أيضاً

وكان ولي العهد شرف اليوم الجلسة الحوارية للرئيس الكوري في المنتدى الذي يشهد حضورًا واسعًا من معظم دول العالم.

وكانت أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، بدأت اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل وخارج المملكة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.