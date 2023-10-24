شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي رئيس البنك الدولي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معالي رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانجا، وذلك على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون بين المملكة والبنك الدولي، إضافة إلى استعراض رؤية البنك وخططه المستقبلية.

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حضر اللقاء معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالعزيز طربزوني.