شكرا لقرائتكم وزير الخارجية : السعودية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، إنه لا بد من وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.

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رسالتنا واضحة

وأضاف “رسالتنا واضحة لا بد من وقف إطلاق النار ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل “.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان “لا سلام في المنطقة من دون حل عادل” مضيفًا “والمساعدات إلى غزة غير كافية ويجب توفير ممرات آمنة”.