شكرا لقرائتكم 3 توضيحات بشأن اختبار القدرات العامة والرخصة المهنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن تكرار دخول اختبار القدرات العامة للجامعيين خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

جاء ذلك ردًا من تقويم التعليم على العديد من الاستفسارات بشأن اختبارات الرخصة المهنية للتخصصات، حيث قالت ردًا على استفسار آخر إنه لا يعدُّ احتساب التسجيل من ضمن الفرص، وتحتسب الفرصة بدخول الاختبار.

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كما أوضحت تقويم التعليم أنه لا يوجد فرق بين اختبار القدرات العامة الورقي والرقمي، ويمكنك اختيار آلية الاختبار التي تناسبك.

وبدأ أمس الاثنين، تسجيل المعلمين لمن هم على رأس العمل في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات، فيما يكون التسجيل للجميع بداية من 10/ 4/ 1445هـ الموافق 25 أكتوبر 2023م.

تسجيل النساء

ويكون التسجيل للمعلمات على رأس العمل في اختبار الرخصة المهنية للتخصصات 15/ 4/ 1445هـ الموافق 30 أكتوبر 2023م، ويكون للجميع 17/ 4/ 1445هـ الموافق 1 نوفمبر 2023م.

استمرار التسجيل

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب في وقت سابق إلى أن التسجيل في الاختبارات يستمر للجميع حتى 24 يناير 2024م.

تسهيل الإجراءات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك تسهيلًا لإجراءات إصدار الرخصة عند التقدم بطلب إصدار الرخصة، حيث يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.