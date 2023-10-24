شكرا لقرائتكم 3 أشياء مطلوبة عند طلب تعويض التلفيات من الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت شركة الكهرباء أنه يمكن طلب تعويض التلفيات عن طريق البريد الالكتروني ([email protected]).

وقالت الكهرباء ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إنه يجب مع مراعاة وجود رقم حساب فاتورة الكهرباء، ورقم الهوية ورقم الجوال، وثالثًا فواتير الصيانة والأضرار، وذلك عند طلب تعويض التلفيات.

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إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة

في سياق آخر، أوضحت شركة الكهرباء طريقة طلب إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة، مشيرة إلى أنه يكون ذلك من خلال الموقع أو التطبيق.

ولفتت إلى خطوات إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة من التطبيق وهي كما يلي: من الصفحة الرئيسية- خدماتي- الفاتورة الثابتة- إلغاء الاشتراك بالفاتورة الثابتة، علمًا بأنه لا يوجد رسوم على الاشتراك أو إلغاء الفاتورة الثابتة.

الفاتورة الثابتة

الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية، بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهرًا الماضية، وتهدف إلى تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه، من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة شهريًّا، ليتمكن من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في بعض الأشهر، خاصة في موسم الصيف، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها.