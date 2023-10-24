شكرا لقرائتكم صفقة بـ 100 مليون دولار لبناء نسخ رقمية لمدن سعودية لأول مرة بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تخطو السعودية خطواتها الأولى في مجال بناء المدن الذكية العملاقة، عبر اتفاق مع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة Naver Corp، لبناء نماذج محاكاة لخمس مدن سعودية من بينها الرياض.



بناء خمس نسخ رقمية لمدن سعودية

وقالت “يونهاب” الكورية الجنوبية، إن الشركة التكنولوجية العملاقة “نافير”، أبرمت اتفاقًا مع الحكومة السعودية لإنشاء منصة رقمية مزدوجة للعاصمة الرياض وأربع مدن أخرى، وهي الخطوة الأولى لها في الشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً

وبموجب الاتفاق المبرم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، ستقوم Naver ببناء توائم رقمية للمدن الخمس، وتشمل الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام ومكة، بناءً على التكنولوجيا السحابية الخاصة بها وتشغيل المنصة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ابتداءً من عام 2024، بحسب الشركة.

100 مليون دولار قيمة الصفقة

وتزامن إعلان الشركة التكنولوجية العملاقة مع زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورؤساء الشركات الكبرى بما في ذلك “سامسونغ إلكترونيكس”، و”هيونداي موتور” المملكة العربية السعودية، سعياً للفوز ببعض المشاريع الصناعية الضخمة في السعودية، كما هو الحال في “نيوم”، المدينة الجديدة الضخمة التي تبنيها الحكومة في الصحراء، ومن المتوقع أن تصل تكلفة بناء المدينة لأكثر من 500 مليار دولار.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إن قيمة الصفقة تزيد قليلاً عن 100 مليون دولار ، وقال نافير إن النسخ الرقمية للمدن ستصبح أساسًا لإنشاء مدن ذكية وخدمات رقمية عامة، بما في ذلك التخطيط الحضري والرصد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية.

أهمية المشروع للسعودية

وأضافت الشركة أن المنصة ستكون مفتوحة أيضًا أمام أي شركات ومؤسسات ناشئة في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في إمكانية إنشاء خدمات متنوعة تتعلق بخرائط الذكاء الاصطناعي والمعلومات المرورية والسيارات ذاتية القيادة.



وقالت Naver إن الشركات التابعة لها ستتعاون أيضًا في المشروع، حيث تتولى Naver Labs مسؤولية تطوير التقنيات المتطورة وتقدم Naver Cloud التكنولوجيا السحابية الخاصة بها.

السعودية أصبحت جسرًا للتكنولوجيا

وقال تشاي سيون جو، كبير مسؤولي الاتصالات في Naver، في تصريحات لـ “يونهاب”: “من خلال هذا المشروع، ستصبح Naver جسرًا يربط بين شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة والشرق الأوسط لمثل هذه النوعية من الصادرات”.

تغلّبت الشركة الكورية، التي تقدم كل شيء بدءاً من محرك البحث إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي والخدمات السحابية ورسم الخرائط، على حفنة من شركات التكنولوجيا العالمية لاقتناص المشروع. وفي مارس، وقّعت “نافير” اتفاقية غير ملزمة مع السعودية للتعاون في مجال التحول الرقمي، ومنذ ذلك الحين، استضافت الشركة أكثر من تسع زيارات لكبار المسؤولين السعوديين في مقرها الثاني في كوريا الجنوبية، وهو صرح عالي التقنية يعمل فيه أكثر من 100 روبوت لتوصيل القهوة والوجبات.