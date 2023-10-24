شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 730 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2023م، 730 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 13 لغما مضادا للأفراد، و109 ألغام مضادة للدبابات، و608 ذخائر غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" 156 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 19 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغما واحدا مضادا للدبابات و9 ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس.

محافظة مأرب

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للأفراد في مديرية حريب، و100 لغم مضاد للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق 8 ألغام مضادة للأفراد في مديرية عين، و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغمين مضادين للأفراد ولغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المندب، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغما واحدا مضادا للأفراد بمديرية صبر، ولغمين مضادين للدبابات و 19 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.

الأراضي اليمنية

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أكتوبر إلى 2.206 ألغام، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 419 ألفاً و 309 ألغام زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.