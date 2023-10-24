شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الحصار على غزة مخالف للقانون الدولي ولا مبرر له والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن الحصار على قطاع غزة مخالف للقانون الدولي ولا مبرر له.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

اجتماع المجموعة العربية

وحضر الاجتماع، وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

وشمل الحضور، الوزير المكلف بتسيير أعمال وزراة خارجية ليبيا الطاهر سالم الباعور، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي.

التطورات في غزة

ويأتي اجتماع المجموعة العربية في إطار التنسيق العربي المشترك بشأن التطورات في غزة، وذلك قبيل جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات في غزة ومحيطها، والجهود العربية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى بحث أوجه التنسيق العربي لوقف التصعيد العسكري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما استعرض الوزراء المشاركين في الاجتماع، الأجندة المطرحة على طاولة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن.