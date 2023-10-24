شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يبلغ مسئوولي النصر عن شروط إعتزاله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إدارة العالمي، الشروط التي قد تدفعه إلى اتخاذ قرار الإعتزال.

رونالدو يكشف عن شروط اعتزاله

ونشر الإعلامي الرياضي علي الحربي، رسالة عبر حسابه عبر منصة (إكس) تويتر سابقًا، جاءت على النحو التالي..

"كريستيانو رونالدو أبلغ إدارة نادي النصر السعودي بأنه لن يعتزل كرة القدم إلا بعد "المشاركة في كأس العالم للمنتخبات" وأيضًا بعد تحقيق نادي النصر لبطولة "دوري أبطال آسيا".. قصة كريستيانو والنصر "بدأت الآن".

رونالدو يحرز أول أهدافه مع النصر بأبطال آسيا

وكان كريستيانو رونالدو قد وقع على أول أهدافه مع النصر السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تسجيل هدف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي استقلول الطاجكي، خلال مباراة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في البطولة.

ورفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة، في 9 مباريات بمسابقة دوري روشن السعودي، ليتزعم صدارة الهدافين والأكثر صناعة للأهداف في المسابقة، بعد مرور 10 جولات.

وكان نادي النصر قد تعلقد مع كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو، فيم كشفت تقارير عن توصل إدارة النصر لاتفاق مع صاحب الكرات الذهبية الخمس، على تجديد عقده لمدة موسمين، حتى يونيو 2027.