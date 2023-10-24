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محمد الفلاح - موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري السوبر الإفريقي

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم في دوري السوبر الإفريقي، يستقبل الأهلي على ستاد القاهرة الدولي نظيره سيمبا، وذلك في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي 2023، وبعد أن انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وأعرب المدرب مارسيل كولر عن غضبه الشديد من نتيجة مباراة الذهاب، بعدما فشل لاعبوه في تحويل الفرص السهلة إلى أهداف، وتسببوا في تصعيب مهمة كانت تبدو في المتناول بيد المارد الأحمر.

ويستعد الفائز من هذه المباراة لمواجهة الفائز من صن داونز وبترو أتلتيكو في نصف النهائي، علمًا بأن النادي الجنوب أفريقي فاز في أنغولا 2-0 وأصبح قاب قوسين أو أدنى من المربع الذهبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي 2023؟

تُنقل مباراة الأهلي وسيمبا عبر عدد كبير من القنوات العربية المجانية، وعلى رأسها قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، وكذلك قناة "أبوظبي الرياضية 1"، كما يمكن متابعتها عبر قناة الرياضية المغربية، وكذلك قنوات SSC السعودية.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

ستبدأ صافرة لقاء المارد الأحمر أمام سيمبا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجاري.

تشكيل الاهلي المتوقع أمام سيمبا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم “كهربا”.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي 2023

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا من خلال أكثر من قمر صناعي، على رأسهم نايل سات وعرب سات وسهيل سات عبر التردد التالي.

تردد قناة أون تايم سبورتس 1: 12303 أفقي

تردد قناة أون تايم سبورتس 2: 12073 أفقي

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1: 12603 عمودي

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2: 12603 أفقي

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى، سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الليلة بإستاد القاهرة وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

حكام مباراة الاهلي وسيمبا اليوم

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي متاحًا عبر الموقع الرسمي لقناة "أبوظبي الرياضية" بصور مجانية، كما من المفترض أن يتم بث المباراة أيضًا عبر تطبيق "Starzplay"، بجانب فيفا +.

ويستضيف النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سيمبا التنزاني على ملعب ” القاهرة الدولي” ضمن مباريات ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ويأمل النادي الاهلي في تحقيق الفوز أمام بطل تنزانيا من أجل ضمان الصعود إلى دور نصف النهائي من البطولة القارية والمستحدثة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).