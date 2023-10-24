آل الشيخ يرأس وفد السعودية في الاجتماع التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول الخليج

يرأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وفد المملكة في الاجتماع التاسع للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي يوم غد الأربعاء العاشر من ربيع الآخر لعام 1445هـ، والذي تستضيف دورته الحالية سلطنة عُمان الشقيقة. ويلقي ال الشيخ كلمة المملكة خلال الاجتماع، وسيناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التضامن، والتنسيق والتعاون في مجال العمل الإسلامي والأوقاف، ووضع الرؤية المستقبلية لعمل خليجي مشترك يسهم بفاعلية في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف.



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