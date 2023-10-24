شكرا لقرائتكم خبر عن بمبلغ 800 ريال فقط.. امتلك الآن السيارة التي تعشقها من تويوتا بالتقسيط في السعودية ! (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هل تبحث عن سيارة مستعملة بأسعار معقولة، وتجهيزات كاملة في المملكة العربية السعودية؟ الآن يمكنك الحصول على سيارتك المفضلة بتكلفة 800 ريال سعودي فقط من أسواق السيارات المستعملة.

سيارة تويوتا كامري موديل 2006

سيارة تويوتا كامري موديل 2006

سيارة تويوتا كامري موديل 2006

وسيتم بيع سيارة تويوتا كامري موديل 2006 بحالة مستعملة، بأقل سعر في الأسواق بقيمة 6000 ريال سعودي، وتم فحص السيارة من الداخل والخارج، وتتمتع بناقل حركة أوتوماتيكي، واللون الخارجي للسيارة هو الأخضر، وتعمل بوقود البنزين، وعدادها يشير إلى مسافة 265,000 كيلومتر.

كما تتوفر السيارة للبيع في مدينة جدة، وتأتي مع نوافذ خلفية كهربائية، ونوافذ أمامية كهربائية، ومنفذ USB، ومدخل AUX، وجهاز تكييف الهواء. للتواصل والاستفسارات، يُرجى الاتصال بالرقم المتاح المذكور.

سيارة تويوتا XA موديل 2004

بالإضافة إلى ذلك، يتاح للبيع سيارة تويوتا XA موديل 2004 بحالة مستعملة بسعر 11,000 ريال سعودي. ويشترط دفع مقدم قدره 3500 ريال سعودي، وقسط شهري قدره 800 ريال سعودي.

وبالبحث عن مواصفات السيارة، تبين أنها تحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي، اللون الخارجي للسيارة هو الأبيض وتعمل بوقود البنزين، وتسجل سيارة مسافة قطعها حوالي 200000 كيلو متر، وتتواجد هذه السيارة في مدينة عرر ويمكن الحصول عليها ومعاينتها من خلال الاتصال بالرقم الموضح أمامكم.

تتوفر للبيع نقدًا سيارة تويوتا أفالون مستخدمة أول مرة في العام 2012 بسعر 22000 ريال سعودي. وتعمل سيارة تويوتا أفالون بناقل حركة أوتوماتيكي.

سيارة تويوتا أفالون

كما أن لون الخارجي لسيارة تويوتا أفالون الأبيض، يتم استخدام وقود البنزين في سيارة تويوتا أفالون، ةعداد المسافات قد سجل حوالي 180000 كيلو متر، وتحتوي السيارة على ميزات الراحة والأمان مثل نظام إيموبليزر للحماية من السرقة ووسادة هوائية للركاب.

وتمتاز السيارة بوجود حساسات أمامية ووسادة هوائية جانبية وحساسات خلفية ونظام توزيع قوة الفرامل، وتحتوي السيارة على نظام تانعلق الفرامل، ووسادة هوائية للسائق، وكشافات ضباب.

كما يتم إغلاق الأبواب بشكل مركزي وتوفر السيارة كاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية، ونظام ذكي لركن السيارة، ومرايات كهربائية.

تحتوي السيارة أيضًا على مرايات ضم إغلاق وفتحة سقف وفرش جلدي وتكييف هواء ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، وزجاجة فاميه، وجنوط، وباور. نرجو الاتصال على الرقم الموضح أمامكم للتواصل. تتوفر سيارة تويوتا كامري مستعملة بحالة جيدة للبيع، وهي موديل 2006، عرضها البائع في مدينة الدمام. كما هنالك عرض لسيارة تويوتا كامري للبيع بنظام التقسيط.

تويوتا كامري موديل سنة 2006

تتوفر سيارة تويوتا كامري موديل سنة 2006 بحالة مستعملة للبيع بسعر 12000 ريال سعودي، ويتم تقسيط المبلغ على دفعات مع دفع مقدم قدره 2000 ريال سعودي، وقسط شهري قدره 1000 ريال سعودي. تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي.

تعمل السيارة بوقود البنزين، وتتميز بلون فضي جذاب من الخارج، و تم قيادة السيارة لمسافة تبلغ 189000 كيلومتر، وتتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات والميزات المثيرة مثل راديو كاسيت، مشغل إسطوانات، نظام تحكم في الطارة، نظام الفرامل المانع للانزلاق، نظام توزيع قوة الفرامل، نظام إيموبليزر لمنع السرقة، وسادة هوائية جانبية، حساسات أمامية، قفل مركزي للأبواب، مقاعد كهربائية، وكاميرا خلفية.