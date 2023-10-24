شكرا لقرائتكم خبر عن سر الخلطة الجبارة التي تبحث عنها جميع النساء ..المزيج المعجزة لن تستغني عنها بعد ذلك ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

زيت الزيتون هو أحد الزيوت الطبيعية المستخرجة من عملية عصر ثمار شجرة الزيتون، لونه أخضر إذا كان طازجاً، بينما يميل إلى الاصفرار عندما يصبح قديماً، وهو من أقدم الزيوت التي عرفها الإنسان، واستخدمها غذاءً نافعاً، ودواءً شافياً، ومادة موقدة لإشعال النار والإضاءة، كما يُستخدم في تصنيع صابون الغار الحلبي، والصابون البلدي النابلسي، بالإضافة إلى تحضير مستحضرات العناية بالبشرة، وشامبوهات العناية بالشعر. كما يمكن استخدامه في المنزل عند إضافة ملح الطعام العادي إليه، وذلك بدهنه على شكل كريم على الجسم قبل الاستحمام.

وسنتحدث في هذا المقال عن خلطات من المزيج، وفوائده على البشرة. تحضير مزيج زيت الزيتون مع الملح - أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام الخشن إلى أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون الأصلي. - اخفقي بيضة، ثم أضيفي إليها ملعقة كبيرة من الحليب كامل الدسم، وملعقة كبيرة من الدقيق المستخدم في عمل المعجنات، ونصف ملعقة من زيت الزيتون، وربع ملعقة من ملح البحر. - دفئي زيت الزيتون قليلاً، وادهني به الأماكن الحساسة المراد تفتيحها، وبعد مرور خمس دقائق افركي المنطقة بالملح والليمون. فوائد زيت الزيتون مع الملح - تقشير خلايا الجلد الميتة، وتجديد البشرة، بما يعطيها حيوية ونضارة. - تفتيح الأماكن الداكنة؛ كالركب، والأكواع، وتحت الإبط. - ترطيب البشرة، وحمايتها من الجفاف والتشقق.



- تنعيم البشرة، وزيادة لمعانها. - ضبط مادة الزهم الزيتية في البشرة بما يوازن بين الجافة والدهنية. - تقليل نمو الشعر من خلال استخدامه على البشرة بعد إزالة الشعر من جذوره باستخدام الماكنة أو الحلاوة. - تنظيف مسامات الجلد، ومنع تكون الرؤوس السوداء، والبثور، وحب الشباب. - عمل مساج صحي للجسم. زيادة مرونة الجلد، ومنعه من الترهل بفضل مادة السكوالين. فوائد زيت الزيتون - زيادة مرونة الشرايين، وتقليل احتمالية الإصابة بالجلطات الدماغية والأزمات القلبية، وذلك بالمداومة على تناول ملعقتين من زيت الزيتون على الريق صباحاً. - تقليل مستوى الكولسترول الضار في الدم بفضل مادة البوليفينول. محاربة علامات تقدم السن والشيخوخة، حيث أثبتت دراسات حديثة أنّ زيت الزيتون يحافظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

- خفض ضغط الدم المرتفع إلى الحد الطبيعي. - تقليل السيليوليت في الجسم من خلال خلطه مع القهوة، واستخدامه كمرهم موضعي على المكان المطلوب. - تخفيف حدة آلام الأسنان. - إزالة طلاء الأظافر إلى حد ما. - مصدر من مصادر فيتامين هـ. - تليين الصوت من خلال استخدامه في عملية الغرغرة. - إزالة المكياج من خلال وضع قطرة من زيت الزيتون على قطعة من القطن. - زيادة كثافة الرموش، وطولها، ولمعانها، بحيث يمكن استبداله بدلاً من المسكارة بما يضمن عدم تساقطها. المصدر: موضوع كوم