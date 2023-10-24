شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام : خطأ كارثي ترتكبونه عند تحضير الشاي يجعله مشروباً ضاراً .. ابتعد عنه فوراً؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الشاي من المشروبات الأكثر شيوعاً في العالم، وتتعدد طرق تحضيره بين الناس، ولكن يجب الانتباه إلى ذلك، حيث يمكن ارتكاب بعض الأخطاء التي تجعله مشروباً يلحق الضرر بالصحة.

حيث أشار تقرير لدورية “The New England Journal of Medicine” الطبية إلى أنه من الخطأ تناول الشاي المكثف، وأفاد بأن امرأة في الـ47 من عمرها واجهت بسبب تناولها الشاي بهذه الطريقة لمدة 17 عاماً مشاكل صحية عدة منها تساقط كل أسنانها وهشاشة عظامها.





وذكر أن السبب يعود إلى تراكم مادة الفليور فيها، ولهذا نصح بضرورة عدم وضع أكياس الشاي في الماء المغلي لمدة طويلة وبعدم شرب ما يزيد على 4 أكواب يومياً.

كذلك أشارت دراسة أجريت في جامة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية إلى أنه من الخطأ شرب الشاي بعد تناول الطعام مباشرة لأن هذا يمكن أن يسبب فقر الدم مع مرور الوقت.

ونبهت إلى أنه من غير الصائب فعل هذا أيضاً قبل النوم بوقت قصير لأنه يسبب تسارع النبض والدفق الدموي وينشط الجهاز العصبي ما يعني عدم القدرة على النوم.