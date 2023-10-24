شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف مفاجأة بشأن "الكافيين" الموجود في الشاي والقهوة ويحذر من مشروب آخر خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف الدكتور أحمد العمار، المتخصص في الصحة العامة، أن مادة "الكافيين" الموجودة في الشاي والقهوة، مصنفة من المواد المفيدة طبيًا والموصى بها صحيًا، محذرا في الوقت نفسه من الكافيين الموجود بمشروبات الطاقة.

وأضاف خلال مداخلة فيديو، ببرنامج "في أسبوع" على قناة ""mbc، الكافيين لا يعتبر مركب ضار، هو يعتبر أحد المركبات المصنفة كمركب آمن، لافتًا إلى أن الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة يختلف كلية عن مشروبات الشاي والقهوة .

الكافيين مركب آمن

وأوضح: الكافيين مركب آمن، ينصح باستهلاكه للأشخاص الذين لا يعانون من حساسية الكافيين بمقدار لا يتجاوز400 مليجرام، على مدار اليوم، مبينًا أنه يحتوي على مضادات أكسدة ويساهم في الوقاية من الإصابة من بعض أمراض السرطانات، ويحسن صحة القلب والشرايين.

ونصح بضرورة الابتعاد عن القهوة المحلاة والتي بها إضافات ومبيضات، كما نصح بالابتعاد عن مشروبات الطاقة لأنها ضارة ولا يوجد بها أي فائدة صحية وقد تسبب مضاعفات خطيرة.

مشروبات الطاقة

وواصل، مشروبات الطاقة لا تعطي طاقة، ولكن تجعل من يشربها مستيقظ ولكن بدون شعور بنشاط، وبدون زيادة في الكفاءة، كما أن المخاطر الطبية التي تلحق بالشخص المعتاد على تناول مشروبات الطاقة، تسبب التوتر والقلق والشعور بالعصبية ، وخمول ومشاكل بالقلب، وارتفاع معدل نبضات القلب وعدم انتظامها، كما تسبب هشاشة عظام، وقرح في المعدة.