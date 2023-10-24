شكرا لمتابعة خبر عن موجة من الغبار الكثيف تحجب الرؤية بـ حفر الباطن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اجتاحت محافظة حفر الباطن أجواء متقلبة ، اليوم الثلاثاء ، حيث شهدت موجة من الغبار مصحوبة بالأتربة والرياح الشديدة .

وقد تسببت الأجواء المتقلبة في حجب الرؤية الأفقية تماماً ، ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات المركز الوطني بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة مع تدني في مدى الرؤية الأفقية ، بالإضافة إلى صواعق رعدية على المنطقة الشرقية و الخفجي وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا .