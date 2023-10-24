شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أسباب تشكل الأعاصير في عمق المحيطات..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، عن أسباب تشكل الأعاصير في عمق المحيطات.

وقال الزعاق : إن الإعصار هو منطقة ضغط منخفض تتخلق عادة في عمق المحيط ، ونتيجة لهذا الانخفاض فإن جزئيات الهواء تأتي من كل حدب وصوب لتغطية هذا الفراغ ، لتتصادم مع بعضها البعض ، فتحاول أن تمتزج ليحدث دوران “الإعطار” .

وأشار إلى أن الإعصار يصاحبه أمطار غزيرة ، حيث يتشكل من 3 أركان رئيسية “المحيط ، الانخفاض الضغطي ، الحركة” ، مضيفاً أن يعد من أهم أركان تشكيل الإعصار نتيجة لوجود الرطوبة الجوية والمياة الأرضية الدافئة .

واختتم حديثه :”في بعض الأحيان يحدث انخفاض ضغطي في نقطة معينة في المحيط ، فتستهلك هذه النقطة كامل الرطوبة المحيطة بها ، لتبدأ تتحرك ، ويتولد عن هذه الحركة دوران ليبدأ الإعصار في التشكيل بعدها .