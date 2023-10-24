شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: وقف النار في غزة ضرورة قصوى..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاءعلى أهمية وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: “لا سلام فى المنطقة من دون حل عادل”.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر المجموعة العربية بالأمم المتحدة: “ندعو لوقف فورى لإطلاق النار والبدء بعملية سلام حقيقية”.

وتابع: “نطالب بوقف فورى لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة والعودة لمسار سياسى”، موضحا أن وقف إطلاق النار فى غزة واجب إنسانى وضرورة قصوى.