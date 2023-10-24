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وزير الخارجية: وقف النار في غزة ضرورة قصوى..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاءعلى أهمية وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: “لا سلام فى المنطقة من دون حل عادل”.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بمؤتمر المجموعة العربية بالأمم المتحدة: “ندعو لوقف فورى لإطلاق النار والبدء بعملية سلام حقيقية”.

وتابع: “نطالب بوقف فورى لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة والعودة لمسار سياسى”، موضحا أن وقف إطلاق النار فى غزة واجب إنسانى وضرورة قصوى.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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