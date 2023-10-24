الأمم المتحدة: لم تدخل أي مساعدات إلى غزة اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن 20 شاحنة كان من المقرر أن تنقل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر عبر معبر رفح من مصر، لم تدخل القطاع.

وأعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو، عن أملها في إمكانية إدخال هذه المواد إلى غزة غدًا، وفقًا لـ"رويترز".

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