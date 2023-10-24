شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الكوري يستقبل وزيري الحرس الوطني والدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الرئيس الكوري يون سيوك يول، بمقر إقامته في الرياض، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وذلك خلال زيارته للمملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود التنسيقية المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي، وبحث فرص تطوير الشراكة في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد و مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري.

فيما حضره من الجانب الكوري النائب الأول لمستشار الأمن القومي كيم تاي هيو، ونائب الرئيس لمجموعة هانوا كيم دونغ كوان، ومدير الأمن القومي تشو تاي يونغ.