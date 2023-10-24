كاوست تدعم منظومة الابتكار بوظائف عالية الجودة ومشاريع ريادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست» فعاليات مؤتمر مواهب المستقبل «Fireside Talks»، بمشاركة خبراء من القطاعات الأكاديمية والصناعية، لمناقشة المشاريع التعاونية الهادفة لتحويل الأبحاث العلمية إلى حلول تقنية قابلة للتسويق.

وأكدت «كاوست» دورها الرائد خلال استضافة الحدث في قيادة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، والتزامها الراسخ بتنمية المواهب الوطنية خلال تهيئة خريجيها على مسار مزدوج نحو وظائف عالية الجودة، ومشاريع ريادية داخل المملكة.

من جانبها، أوضحت نائب رئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح عشري، أن لدى «كاوست» استراتيجية تبحث خلالها عن الطلاب الموهوبين، وطريقة استقطابهم واختيارهم ورعايتهم ودعمهم للحصول على الفرص التي تليق بهم، وتؤهلهم لسوق العمل، والذي سيكون أكثر ديناميكية في المستقبل.

وأكد الشريك رئيس شركة بين آند كومباني في المملكة أحمد بوشناق، أن أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب تطوير التقنيات، تعمل على توسيع الآفاق المهنية للشباب وزيادة الطلب على المواهب المتنوعة، مع التركيز المتزايد على الوظائف المستهدفة، إذ تلعب كاوست دورا محوريا في تحقيق ذلك.

وأوضح نائب رئيس الخدمات المشتركة في شركة سينستايم بالمملكة محمد العتيبي، أن نموذج العمل الذي يكافئ العاملين في النظام البيئي للابتكار، ويوفر التمويل لإجراء مزيد من الأبحاث، هو أمر أساس في مجال التسويق الفعال، وهو ما تدعمه كاوست وخلال رؤية السعودية 2030.

مشاريع الابتكار في كاوست