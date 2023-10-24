تدريب توظيف وتطوير مهارات ذوي الإعاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تدريب وتوظيف وتطوير مهارات ذوي الإعاقة، وقعت شركة الدرعية اتفاقية تعاون مع جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة «شراكة»، بهدف تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، والعمل على بناء ودعم أوجه تعاون مختلفة، تضمن تقديم أفضل الخدمات لهم. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تدريب وتوظيف وتطوير مهارات ذوي الإعاقة، وقعت شركة الدرعية اتفاقية تعاون مع جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة «شراكة»، بهدف تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، والعمل على بناء ودعم أوجه تعاون مختلفة، تضمن تقديم أفضل الخدمات لهم. ووقع اتفاقية التعاون رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة الدرعية عبدالله العثمان، والمدير التنفيذي لجمعية شراكة بندر علي الحربي. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري انزيريلو، أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المشروعات والإجراءات التي تتبعها شركة الدرعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على مستوى التوعية والتثقيف، أو على مستوى التدريب والتطوير والتوظيف، وذلك ضمن سياستها في مجال المسؤولية المجتمعية، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها «جمعية شراكة»، والمشروعات الناجحة التي تعمل على تنفيذها في هذا المجال.

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