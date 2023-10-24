شكرا لقرائتكم خبر البومجداد يتصدر «نجوم العلوم» بروبوت متسلق للأسطح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق عضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت وممثل المملكة في برنامج نجوم العلوم الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقرا له، المهندس محمد البومجداد، المركز الأول للمرة الأولى في البرنامج على مستوى المملكة، والذي يتنافس فيه أكثر من 3000 ابتكار.

وأضاف بتتويجه بطلا في هذه المنافسة إنجازا سعوديا جديدا في البرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط؛ بابتكاره «الروبوت المتسلق للأسطح العمودية»، حيث يعد البرنامج في نسخته الـ15 من مبادرات مؤسسة قطر مستهدفا تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة بدعم من فريق هندسي متخصص من المطورين وذوي الخبرة.

ونال البومجداد - الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ويحمل ماجستير هندسة روبوتات والأنظمة الذكية - لقب نجم العلوم بعد خوضه 6 جولات أولية من منافسات البرنامج، والتي خصصت لمجال الابتكار وتندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي ضمن مبادرات مؤسسة قطر.

وتمكن البومجداد من تجاوز جميع هذه المراحل والظفر بالمركز الأول عربيا بعدما تمكن الجمهور السعودي من كسب جولة التصويت، حيث تكاتف الجهات الرسمية والأهلية، وقد كان الهدف من التصويت المجاني هو توعية الجمهور بوجود هذه المسابقة المهمة للشباب العربي، وأن يشجعوا أولادهم على الاشتراك بها.