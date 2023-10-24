عبدالرحمن عنايت عريسا

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- بواسطة أيمن الوشواش - في ليلة مطرزة بالبهجة والفرح، احتفل الشريك المؤسس بــ W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، عبدالرحمن عنايت، بزواجه من كريمة نور الدين عزيز في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء الإعلاميين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ليلة مطرزة بالبهجة والفرح، احتفل الشريك المؤسس بــ W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية، عبدالرحمن عنايت، بزواجه من كريمة نور الدين عزيز في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة، وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء الإعلاميين. واحتفلت العائلتان على أنغام الألوان الشعبية المكيّة، متمنين للعروسين السعادة والتوفيق.

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