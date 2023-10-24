شكرا لقرائتكم خبر انخفاض أعداد السعوديين الدارسين في أمريكا بنسبة 51% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفضت أعداد الطلاب السعوديين الدارسين في أمريكا في 2023م بنسبة 51% مقارنة بتعدادهم في 2020م، وذلك بحسب تقرير نشره موقع ICEF المختص في قطاع التعليم الدولي.

التقرير بين أن 34,524 طالبا سعوديا كانوا يدرسون في جامعات أمريكية في 2020م، غير أن هذا العدد انخفض إلى 16,828 طالبا في العام الحالي 2023م، وهذا جعل السعوديين في المركز العاشر من حيث تعداد الطلاب الأجانب الدارسين في جامعات أمريكية، في حين تصدرت الصين المركز الأول بـ262,992 طالبا صينيا يدرسون في أمريكا في 2023م، والذين أيضا انخفض عددهم بنسبة 28.7% مقارنة بتعدادهم في 2020م.

في المركز الثاني حل طلاب الهند بزيادة 30% في 2023م مقارنة بعددهم في 2020م.

أما كوريا فحلت في المركز الثالث.

