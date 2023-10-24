شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيرته الهولندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، على هامش جلسة المناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه قضية فلسطين.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد العسكري، بالإضافة إلى مناقشة أهمية فتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية للمدنيين، امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية، والمبادئ الإنسانية.

التطورات في غزة

جدد سمو وزير الخارجية، مطالبة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة إيجاد حلّ سلمي للأزمة يخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة، ويحقن الدماء، ويؤسّس لسلام عادل وشامل ومستدام للشعب الفلسطيني الشقيق.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسة سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عبدالعزيز الواصل.