شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار "تيج".. مركز الملك سلمان يقدم المساعدات للمتضررين في المهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, مساعدات إيوائية وغذائية للأسر المتضررة في محافظة المهرة، بعد ساعات من وقوع الكارثة الناجمة عن إعصار "تيج" الذي ضرب المنطقة وأدى إلى تضرر الآلاف من السكان ونزوح المئات من الأسر.

وتشمل المساعدات المقدمة تأمين احتياجات المتضررين من البطانيات والفرش والمستلزمات المنزلية الأخرى، وكذلك توزيع السلال الغذائية التي تحتوي على المواد الغذائية الرئيسة.

ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة وتسهيل عملية التعافي في المناطق والمديريات المتأثرة بالإعصار تيج.

تضرر مئات المنازل

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اليوم الثلاثاء، تضرر مئات المنازل جراء إعصار تيج الذي ضرب محافظتي سقطرى والمهرة، شرقي اليمن.

وقال مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس"إن إعصار تيج دمر 300 منزل ‏في سقطرى، فيما تسبب بتضرر 314 منزلا بشكل جزئي".