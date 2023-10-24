شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة توقع مذكرة تفاهم مع "الطيران الكورية" في مجال الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت وكالة الفضاء السعودية اليوم في الرياض، مذكرة تفاهم، مع شركة صناعات الطيران والفضاء الكورية؛ بهدف تعزيز الابتكار في قطاع الفضاء، واستكشاف الفرص الاستثمارية والمستقبلية في مجال الفضاء وتعزيز نمو تقنياته لفتح آفاق جديدة فيه.

ومثّل وكالة الفضاء في التوقيع معالي رئيسها محمد بن سعود التميمي، وعن الشركة الكورية رئيسها ومديرها التنفيذي قو يونغ كانغ.

وتهدف المذكرة إلى تبني مستجدات قطاع الطيران والفضاء، تماشياً مع رؤية الوكالة في تسريع وتيرة تقدمها في المبادرات المتعلقة بالفضاء من خلال التعاون مع شركة صناعات الطيران والفضاء الكورية الرائدة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الفضائية.

استكشاف الفضاء

يذكر أن التعاون يأتي امتدادًا لزيارة وكالة الفضاء السعودية إلى كوريا، التي ترأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية عبد الله بن عامر السواحة، مؤكداً التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال استكشاف الفضاء، والإسهام في النهوض بقطاع الفضاء العالمي.