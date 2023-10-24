 6.9 مليار ريال إجمالي مصروفات برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين في 9 أشهر

واشار مدير عام الصندوق أثناء مشاركته اليوم الثلاثاء في جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان "البوصلة الجديدة" التي أقيمت في العاصمة الرياض، إن الصندوق كغيره من القطاعات الأخرى يحظى باهتمام كبير من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- من أجل تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات دوت الخليج، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأشار الجعويني إلى أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من هذا العام- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكدا على استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
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