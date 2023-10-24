شكرا لقرائتكم خبر عن عالم و خبير جيولوجي شهير يطلق تحذيراً مرعباً وعاجلاً سيحدث في هذه المنطقة ويحدد بالزمان والمكان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخطر التوقعات.. العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر الجميع من مصير مجهول لهذه الدول العربية كنز رباني في كل منزل..عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قياسية

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