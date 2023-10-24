شكرا لقرائتكم خبر عن سألوا النجم "رونالدو" و"جورجينا" عن أجمل شيء اعجبهم في السعودية؟ فرد بطريقة غير متوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في أول مقابلة بعد انتقاله إلى نادي النصر أكد النجم البرتغالي أن لديه شعورًا رائعًا بالانضمام إلى النصر، وأن تمثيل هذا النادي يعد "شرفًا له". وتابع: "أنا متطلع للبدء بجلب السعادة للناس، ولي بشكل شخصي. أنا سعيد جدًّا أن أكون هنا".

ترحيب حار

وفي أجواء احتفالية وحماسية، شاهدها العالم، أقام نادي النصر حفلة استقبال النجم كريستيانو رونالدو؛ لتقديمه لاعبًا ضمن صفوفه، ووسط حضور جماهيري غفير، عبّر عن سعادته بانضمام الأسطورة البرتغالي للدوري السعودي.

وأمام هذا الاستقبال الكبير حرص رونالدو على توجيه الشكر للشعب السعودي، خاصة الموجودين في مدينة الرياض، على حفاوة استقباله؛ إذ نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وكتب: "أشكر الرياض على الترحيب الحار. نتطلع إلى رؤيتكم في الملعب الليلة".

أنا عالمي

وخلال الحفل الاستقبال تحدَّث رونالدو باللغة العربية في لقطة لاقت اهتمامًا كبيرًا، وتناقلها الملايين حول العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطلب مقدما الحفل من رونالدو التقاط صور "سيلفي"، كما طلبا منه نطق عبارة "أنا عالمي" باللغة العربية للجماهير، وهو ما فعله الدون، وسط تصفيق حار من الجماهير.

ساعة بأرقام عربية يبدو أن رونالدو وقع في غرام اللغة العربية؛ إذ لم يتوقف الأمر عند عبارة أنا عالمي؛ إذ اقتنص كذلك في إطلالاته اختيارات توحي بتناغمه مع طبيعة المكان الذي يحضر به؛ لذا فقد انتقى ساعة مميزة وفريدة، ذات أرقام عربية، خلال ظهور له.

وارتدى رونالدو ساعة من ماركة "رولكس"، وهي "كوزموغرافدايتونا"، مطعمة بالألماس، بتصميم الباغيت، الشائع في المجوهرات والخواتم والساعات، وسُمي بهذا نسبة للخبز الفرنسي الشهير، وهو ماس صغير، يكون مستطيلاً أو مربعًا، وحوافه مستقيمة أو مدببة، وجوانبه طويلة.

رحلات التنزه

يبدو أيضًا أن رونالدو وأسرته يستمتعون بقضاء أوقاتهم في السعودية؛ إذ ظهروا وهم يتنزهون ويتفاعلون مع السعوديين في أكثر من مناسبة.

ومؤخرًا ظهر رونالدو برفقة زوجته جورجينا في أحد المطاعم الشهيرة بالرياض؛ إذ ظهر "الدون" مرتديًا "جاكيت" باللون الأسود، كما ظهرت صديقته وأم أطفاله مرتدية "جاكيت" باللون الأسود وبنطالاً باللون السكني، وبدت عليهما علامات السعادة، وكان من الواضح أنهما سيتناولان وجبة طعام.

كما زار رونالدو أيضًا فعالية ليالي الدرعية التي بدأت في 1 يناير، وتستمر حتى 23 فبراير، ضمن موسم الرياض المقام حاليًا، وذلك في حضور وزير الرياضة السعودي.

وخلال الفعالية ظهر "الدون" في فيديو وهو على طاولة العشاء برفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي في مطعم لبناني شهير في موسم الدرعية.

العباءة السعودية لم يتوقف الأمر فقط عند رونالدو، وإنما امتد الشعور بالسعادة والارتياح في السعودية إلى أسرته؛ فخلال حفل استقباله ظهرت أم أولاده جورجينا رودريغيز مرتدية العباءة السعودية في ملعب مرسول بارك، وهي الخطوة التي أثارت إعجابًا كبيرًا بين الجماهير السعودية والعربية والإسلامية التي احتشدت في المدرجات وأمام الشاشات.

وتسبب ظهور جورجينا بتلك العباءة في وضع العباءة السعودية في صدارة الموضة العالمية، وفوق أرفف المتاجر الكبرى في العواصم الغربية؛ إذ زاد حجم الطلب عليها حول العالم.

جورجينا واللغة العربية

الإعجاب باللغة العربية تمكّن أيضًا من جورجينا؛ إذ أطلت على الجمهور أثناء حفل استقبال رونالدو أيضًا بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: "هلا ومرحبًا". وهذه التحية ألهبت حماس الجماهير السعودية.

ونشرت جورجينا فيديو من حضورها هي وأطفالها حفل تقديم اللاعب البرتغالي لنادي النصر في الرياض، وذلك على أنغام أغنية الفنان الفلسطيني محمد عساف والكندي اللبناني مساري "يلا نكمل.. حبيبي"، وكتبت عبر حسابها في إنستغرام: "شكرًا جزيلاً للسعودية على هذا الترحيب الرائع".

جولات وتأقلم للأسرة ورغم جميع التقارير السعودية والعالمية التي تكهنت بصعوبة تأقلم جورجينا رودريغيز مع طبيعة الحياة في المملكة العربية السعودية، ظهرت عارضة الأزياء الأرجنتينية في أكثر من مناسبة وهي تتنزه في السعودية بينما تبدو عليها علامات السعادة.

وظهرت جورجينا وهي تتجول في أحد مولات السعودية برفقة أبناء رونالدو، والتقطت الكاميرات صورًا لها وهي تتحدث إلى سيدة في المول، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا آخر لها في إحدى الصيدليات بالسعودية، إذ ظهرت وهي ترتدي قبعة وملابس رياضية برفقة ابن كريستيانو البكر جونيور، الذي بدا وهو يسعل؛ ما أثار تكهنات بأنه سبب زيارة جورجينا إلى الصيدلية.