شكرا لقرائتكم خبر عن احذر سم قاتل لايرحم عند تناولك لزيت الزيتون بهذه الحالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عادة ما يتم الترحيب بزيت الزيتون كمنتج صحي. لا يزال هذا صحيحًا في بعض الحالات ، لكن اتضح أنه لا يجب عليك تسخين زيت الزيتون. بهذه الطريقة ، سيتغير الزيت وتتحرر المواد الضارة.

تتكون معظم الزيوت في الغالب من دهون متعددة غير مشبعة ، وهي شديدة الحساسية للضوء والحرارة.



عندما تقوم بتسخين الزيت ، يتغير تركيبه الكيميائي. هذا يعني أن الأكسدة تنشأ ، مما يعزز ظهور الجذور الحرة.

كل هذا يبدو معقدًا للغاية ، لكنه يعني فقط أن بعض الجسيمات غير الصحية تدخل جسمك وتلتصق بالخلايا السليمة. لهذا السبب ، فإن خلاياك غير قادرة على أداء وظائفها بشكل صحيح. يمكن أن يكون لهذا العواقب التالية:

ضغط دم مرتفع

تصلب الشرايين

شيخوخة أسرع للبشرة

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

إلى جانب كل هذه الأشياء المخيفة ، يفقد الزيت أيضًا جميع خصائصه الجيدة عند تسخينه. لذا فإن زيت الزيتون صحي حتى يتم تسخينه.

نوصي باستخدامه في السلطات والوجبات اللذيذة الأخرى الباردة أو الفاترة ، مع تركه جانبًا عند طهي وجبة لذيذة. الآن ، قد تتساءل: ما الذي يجب أن أطبخ به إذا لم أتمكن من استخدام زيت الزيتون؟

وأفضل الزيوت المستخدمة في الطبخ هي:

زبدة

سمنة زيت جوز الهند