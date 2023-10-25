انت الان تتابع استئصال ورم من الأمعاء لمريضة ستينية بمستشفى جنوب القنفذة العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 8:19 مساءً

تمكّن فريق طبي بمستشفى جنوب القنفذة العام من استئصال ورم لمريضة، تبلغ من العمر 66 سنة. وفي التفاصيل، أوضحت "صحة القنفذة" أن المريضة حضرت إلى الطوارئ وهي تعاني ألمًا حادًّا وانتفاخًا في البطن؛ فتم الكشف والتشخيص، وتبيّن وجود انسداد معوي، تسبب في غرغرينا في جزء من الأمعاء؛ فتم استئصاله بمقدار متر واحد، وتمت العملية بنجاح، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية الملائمة لوضعها الصحي. تجدر الإشارة إلى أن مستشفى جنوب القنفذة أجرى (707) عمليات جراحية خلال الثلث الأخير من عام 2023م.

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