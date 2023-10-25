ولي العهد يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 8:33 مساءً

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، وذلك على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والشيخ صباح الناصر الصباح الأحمد سفير دولة الكويت لدى المملكة.

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