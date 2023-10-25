انت الان تتابع مبيعات مزاد "نادي الصقور السعودي" تتجاوز حاجز المليوني ريال مع ختام الليلة الـ 13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي اليوم، حاجز المليوني ريال في الليلة الـ 13 من ليالي المزاد الذي ينظمه النادي، وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

وبيع اليوم صقران بمبلغ 192 ألف ريال، ليبلغ إجمالي المبيعات مليونين و89 ألف ريال، وكانت بداية الليلة مع الصقر الأول شاهين فرخ، طرح حرض، للطاروح نايف الدوسري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 70 ألف، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 127 ألف ريال.

بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ طرح الشعيبة للطاروح سعود الدوسري، وتم بيعه بمبلغ 65 ألف ريال.

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، وتأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.