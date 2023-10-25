تراند اليوم : محذرا من كارثة وشيكة.. بالفيديو.. وزير الخارجية السعودي ينتقد مجلس الأمن الدولي لوقوفه مكتوف الأيدي في أزمة الصراع في غزة ويحمله مسؤولية خسائر الأرواح

صحيفة الخليج 365 : أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، مساء الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف والحصار والمجتمع الدولي صامت، محذرا من كارثة وشيكة في غزة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.

وقال وزير الخارجية خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في غزة أن بقاء مجلس الأمن صامتا ومكتوف الايدي أمام هذه الأزمات المتوالية والمتكررة منذ عقود هو أمر غير مقبول.

وتابع: إن هذا المجلس يتحمل مسؤولية تراخيه المستمر وثمن إطالة هذه الأزمة من خسائر في الأرواح و الممتلكات وتهديد لأمن واستقرار المنطقة

وأضاف أن حفظ السلم والأمن الدوليين يأتي في مقدمة مهام مجلس الأمن واليوم نراه عاجزا عن القيام بالدور المناط به وتأخره في التوصل إلى القرار يعالج هذه الأزمة في ظل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل للمواثيق الدولية بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.