تراند اليوم : ما السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث في سوق الأسهم حاليا؟.. بالفيديو: محلل "مالي" يرد

صحيفة الخليج 365: رد المحلل المالي علي الزهراني على سؤال بشأن :"السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث في سوق الأسهم حاليا".

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" :" عندما تكثر الأخبار السيئة وعندما تكون نفسيات المتعاونين ليست إيجابية، نصل إلى مناطق القاع وهي مناطق يغلب عليها تأثيرات التداولات القليلة نسبيا.

وتابع :" في الفترة الماضية نشاهد أن هناك سيولة تخرج في اللحظات الأخيرة، وبعد ذلك في اليوم التالي تدخل سيولة".

وأضاف:"هناك بعض العمليات التي يختص بها صانع السوق، وهذه الخدمة أضيفت لمؤسسات سوق المال، وأعلن الكثير عن خدمة صناعة السوق واستقرار سعر بعض الأسهم ضمن نطاق حركة 2%".

واختتم قائلا :"لذلك نتوقع أن يكون هناك استقرار نسبي في الأيام القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستقرار السياسي هو الأكثر تأثيرا".