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تراند اليوم : ما السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث في سوق الأسهم حاليا؟.. بالفيديو: محلل "مالي" يرد

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صحيفة الخليج 365: رد المحلل المالي علي الزهراني على سؤال بشأن :"السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يحدث في سوق الأسهم حاليا".

وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" :" عندما تكثر الأخبار السيئة وعندما تكون نفسيات المتعاونين ليست إيجابية، نصل إلى مناطق القاع وهي مناطق يغلب عليها تأثيرات التداولات القليلة نسبيا.

وتابع :" في الفترة الماضية نشاهد أن هناك سيولة تخرج في اللحظات الأخيرة، وبعد ذلك في اليوم التالي تدخل سيولة".

وأضاف:"هناك بعض العمليات التي يختص بها صانع السوق، وهذه الخدمة أضيفت لمؤسسات سوق المال، وأعلن الكثير عن خدمة صناعة السوق واستقرار سعر بعض الأسهم ضمن نطاق حركة 2%".

واختتم قائلا :"لذلك نتوقع أن يكون هناك استقرار نسبي في الأيام القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستقرار السياسي هو الأكثر تأثيرا".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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