شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عدد من عائلات موظفي السفارة في لبنان بطائرة عسكرية إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت قناة "الحدث" مقطع فيديو، يُظهر نقل عدد من عائلات موظفي السفارة في بيروت، اليوم، إلى المملكة.

وكانت سفارة المملكة لدى جمهورية لبنان، قد أكدت أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان.

ودعت المواطنين كافة التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.

الابتعاد عن مناطق الخطر

كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم.

وشددت على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ، راجية السلامة للجميع.

ومنذ أوائل أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية تصاعد عنف الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب اندلاع العدوان على غزة.