شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي وزير الدفاع الكويتي على هامش منتدى مستقبل الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، على هامش انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الحاضرون في اللقاء

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والشيخ صباح الناصر الصباح الأحمد سفير دولة الكويت لدى المملكة.