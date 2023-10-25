دعم الأنشطة المدرسية

ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية المدير التنفيذي عمر بن محمد السبعي، ومن جانب التعليم مدير المدرسة فيصل بن عطينان اليزيدي.
وأفاد السبعي أن مبادرة صاعد تهدف إلى تزويد الأبناء الأيتام بالمهارات التعليمية التي تساعدهم على اجتياز اختبارات القدرات العامة والتحصيلي، وسداد رسوم الاختبارات عنهم، مؤكداً حرص الجمعية للمساهمة في تحسين حياة الأيتام وأسرهم وتمكينهم وصناعة نماذج فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وتقدم العديد من مبادرات وبرامج كفالة اليتيم مادياً ومعنويا وتنمية مهاراته الحياتية وقدراته الاجتماعية.
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