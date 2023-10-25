صيانة طريق الملك فهد

أعلنت أمانة منطقة الرياض بدء أعمال الصيانة في طريق الملك فهد، بطول 31 كلم بهدف رفع مستوى السلامة المرورية بالمدخل الشمالي للمدينة، تحقيقًا لرسالتها بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتوفير خدمات عالية الجودة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة بالسفلتة والدهانات، تبدأ عملها في المدخل الشمالي للمدينة في طريق الملك فهد؛ لتحسين تجربة التنقل، ورفع كفاءة الطرق، بما يعزز ركائز الأمانة بإيجاد بنية تحتية متطورة.

وتعمل الأمانة وفق آلية عمل محددة لإدارة صيانة وسفلتة الطرق بالتعاون مع شركائها، وتطبيق معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تنقلاً آمنًا لسالكي الطريق، ومراعياً لأنظمة السلامة المرورية.