وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة بالسفلتة والدهانات، تبدأ عملها في المدخل الشمالي للمدينة في طريق الملك فهد؛ لتحسين تجربة التنقل، ورفع كفاءة الطرق، بما يعزز ركائز الأمانة بإيجاد بنية تحتية متطورة.
وتعمل الأمانة وفق آلية عمل محددة لإدارة صيانة وسفلتة الطرق بالتعاون مع شركائها، وتطبيق معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تنقلاً آمنًا لسالكي الطريق، ومراعياً لأنظمة السلامة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر صيانة طريق الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.