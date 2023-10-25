شكرا لقرائتكم خبر عن 3 روائح تجعل بق الفراش يهرب من منزلكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مما لا شك فيه أنّ المستحضرات الكيميائية القاسيّة جداً يمكن أن تقوم بعمل ممتاز في القضاء على بق الفراش. لكن إن كان استخدامها يتطلّب منكم إجراءات لوجستيّة كبيرة أو إن كنتم ممن لا يحبون استعمال المواد الكيميائية، فثمة طرق طبيعيّة يمكن أن تساعدكم في مكافحة بقّ الفراش. إنها حشرات صغيرة ليليّة، يبلغ حجمها ما بين 5 و6 مم (بنيّة أو مائلة إلى الحمرة)، وتُعرف بأرجلها الست ومجسيّها ووبرها الذهبي. تتغذى بشكل أساسي على دمائنا. وغالباً ما نحملها معنا للأسف من سفر أو من إقامة في المستشفى. تعشش هذه الحشرات في الفراش والبياضات وحتى في الخزائن حيث تقيم وتتكاثر بطمأنينة وراحة، ويمكن لها أن تبقى في سبات لأشهر من دون أن تتحرك وتظهر. ولهذا السبب، من الصعب جداً أن نصادفها. قد تجدون من حين إلى آخر بقعاً داكنة على الشراشف والأغطية أو تستيقظون في الصباح مع آثار زهريّة على الذراعين. وهذا ليس بالأمر السار فهذه الآثار تترافق غالباً من حكّة مؤلمة. باختصار،

ما هي الرائحة التي تجعل بقّ الفراش يهرب؟

تكره معظم الحشرات بعض الروائح المحددة. ولا يشكّل بقّ الفراش استثناءً لهذه القاعدة. هذا الحل ليس جذرياً بالتأكيد إلا أنه سيفيدكم جداً لاستكمال الخيارات الأخرى. إليكم بعض الروائح الطاردة للبق التي عليكم استعمالها في أقرب وقت ممكن!

كبش القرنفل (المسمار)

إنّ رائحة هذا النوع من التوابل القوية علاج طبيعيّ مثبت ضد بقّ الفراش. إن كنتم تتحملون رائحته فلا تترددوا أبداً في رشّ نقيع كبش القرنفل على الفراش على مدى بضعة أيام وإلا فيمكنكم بكل بساطة أن تضعوا مباشرة القليل من كبش القرنقل في مختلف زوايا السرير والغرفة.

اللافندر أو الخزامى

بق الفراش

من كان ليظن هذا؟ تكره حشرات بق الفراش بعض النباتات العطريّة كاللافندر كرهاً شديداً إذ يبدو أنّ مركّبات كيميائية سامة لهذه الحشرات الضارة تنبعث من رائحتها النافذة. وهذا رائع إذ يمكنكم أن تستفيدوا منها من دون اعتدال لاسيما وأنّ رائحة اللافندر مثاليّة للاسترخاء وللحفاظ على رائحة الغرفة العطرة. إليكم هذه الحيلة الصغيرة: ضعوا 20 إلى 30 نقطة من زيت الخزامى العطري في عبوة برشاش تملأونها بالماء. رشوا المزيج على النواحي التي يتواجد فيها البق وفي كافة أنحاء الغرفة… ستقضون على قسم كبير من هذه الحشرات بسحر ساحر!

زيت حشيشة الليمون (السيترونيلا) العطري

يا لحشيشة الليمون العطري وقدرتها على الردع! فهي تقضي على كل شيء عند مرورها على شكل زيت عطري إذ تسقط غالبية الحشرات وتفقد وعيها ما أن تتنشق رائحتها. وهذا مثالي إذ ستتمكنون من التخلّص من حشرات الفراش وبيوضها فضلاً عن أنّ رائحة حشيشة الليمون تطهّر غرفة النوم وتضفي جواً من الانتعاش عليها. لاستعمال هذا الزيت العطري، عليكم أن تضيفوا 10 نقاط منه إلى قصعة من الماء. اسكبوا المزيج في جهاز ناشر للزيوت العطريّة لينشر الرائحة في كافة أنحاء المنزل. ستتخلصون على الفور من حشرات بق الفراش الواحدة تلو الأخرى.