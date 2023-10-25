شكرا لمتابعة خبر عن لقطة طريفة لوزير الطاقة خلال جلسته بمبادرة مستقبل الاستثمار.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لقطة طريفة، طلب ⁧وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان⁩ من المذيعة على هامش كلمته بمبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الإنتظار لتحويل الكرسي إلى الجمهور.

واستعرض مقطع فيديو لحظة توجيه المذيعة سؤال إلى الوزير حول كيفية تحول الطاقة، وجاء رده قائلا: “أعطيني ثانية من أجل تحوّل الكرسي لاتمكن من رؤية الجمهور كله”.

ويذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، قال إن حجم تجارة النفط يبلغ تريليوني دولار، مبيناً أن الجميع يجب أن يلتزم بسوق نفط مستقر وأقل تذبذباً.